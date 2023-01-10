【国会】招聘奖励计划助约2300名释囚找到工作

（早报讯）截至2022年5月，为鼓励雇主聘用本地员工的招聘奖励计划一共协助约2300名释囚找到工作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生周二（1月10日）在国会答复武吉巴督区议员穆仁理的询问时说，随着招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI）的推行，雇主更有兴趣与黄丝带新加坡合作聘用释囚。

在黄丝带新加坡支持下，雇用释囚的十大行业为环境服务、物流、食品服务、批发贸易、建筑、零售、专业服务、精密工程、食品制造和房地产，这些领域总共招聘超过八成的释囚。

为鼓励聘用释囚的雇主加入招聘奖励计划，黄丝带新加坡不断提高雇主对招聘奖励计划和其他支持计划的意识。

符合条件并通过黄丝带新加坡、工业与服务合作社协会（Industrial and Services Co-operative Society，简称ISCOS）或新加坡监狱署合作的“中途之家”聘请释囚的雇主，会自动获得招聘奖励计划的薪金补贴。

陈诗龙也指出，大部分的释囚在获聘的九个月后继续受雇，这有助当局评估计划结束后如何继续帮助他们。

他也说，招聘奖励计划是疫情期间的特殊安排，不会是永久的。当局会继续根据现有经济和劳动市场情况来检讨计划，包括技能培训计划和配对计划等。

招聘奖励计划于2020年9月推出，鼓励前景乐观的企业提前增聘人手。企业每增聘一名本地雇员，政府就承担这些雇员的部分月薪。其中聘请年长雇员、残障者或释囚的企业能获得更高的薪金补贴。