【国会】李智陞反驳梁文辉：以旧时的价格为组屋用地估价 是在“洗劫储备金”

（早报讯）新加坡前进党非选区议员梁文辉上个月在脸书贴文，称政府数十年前以低价征地，如今在计算组屋的价格时应该排除土地成本。国家发展部长李智陞反驳，这个提案表面上吸引人，但实际上是不公平且不合逻辑的，等同于在“洗劫储备金”。

李智陞星期二（1月10日）在国会回答工人党议员严燕松有关土地价格的口头询问时，也借这个机会反驳梁文辉的贴文。

李智陞说，按照过去的成本来为土地估价是行不通的；若土地是在1960年代征用的，难道建屋发展局就支付1960年代的地价，2015年征的地就付2015年的地价吗？如果是国有土地，就一毛钱也不用付？

运用同样的逻辑，李智陞说，这是否意味着，建国一代在许多年前以5万元购得的组屋，如今是否也须以5万元左右的价格出售？

他批评梁文辉的建议“表面上吸引人”，不过实际上是“不公平且不合逻辑的”。土地是国有资产，是国家储备金的一部分，用梁文辉的计算方式如同是在“洗劫储备金”。

听完李智陞发言后，梁文辉起身问部长他何曾说过要以过去的成本来为土地估价，他否认发表过这样的言论。李智陞回答，他指的是梁文辉去年在社交媒体上，与国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖的交锋。

根据梁文辉去年12月8日的脸书贴文，他写道：“在我看来，组屋的价格应该只算入建造成本和不同地点之间的价差、应该排除土地成本。”这是因为，用来兴建组屋的土地，许多是政府当年以“相对低廉的金额”向建国一代征得的。