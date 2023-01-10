【国会】精深局法案等通过 扩大权限后有严谨程序防滥权

（早报讯）精深技能发展局向违例者索回的补助将归入原属的资金，以支持技能培训项目，有关款项并不是用来承担当局的营运成本。

当局也有严谨的程序，委任一组稽查员进行调查工作，并定期检讨他们的任期，确保稽查员有所需的技能。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期二（1月10日）在国会为精深技能发展局（修正）法案和技能发展税（修正）法案辩论总结时，回应几名议员就精深局在扩大执法和调查权力后，如何防止滥权情况发生的提问。

她指出，当局有一套严谨程序，委任指定的稽查员调查涉及的违例行为。这与私立教育法令相同，精深局的稽查员目前可在私立教育法令下进行调查。稽查员会接受培训以掌握调查工作的最佳作业方式，在执行任务前，须展示当局的身份证明。滥用职权者会面对纪律行动。

获授权人和稽查员的权限也不同，前者的工作是确认补助申请者的资料、是否妥当使用补助，稽查员则有调查的权力。违例者的处罚由法庭决定。

国会已三读通过精深技能发展局（修正）法案和技能发展税（修正）法案。任何人滥用精深局补助，包括诱导当局错误发放补助，须缴付非法取得的补助，作为惩罚；同时判罚款不超过1万元，或监禁不超过三年或两者兼施。

任何人发出不实或具误导性的广告将可被制裁，罚款最多5000元，或判监禁最长六个月，或两者兼施。精深局也可指示对方撤下广告、修改内容或刊登更正广告。如果未遵照指示，也属违法行为。

新增条文也要求获得精深局资助的一方，若无法按时开课或中断课程，须退款给已缴费的学员，或把资助归还给当局。

颜晓芳强调，为阻遏不良行为并保障公众对培训机制的信心，加强精深局的执法权力是必要的。修订法案能让当局对违例者采取法律行动，发挥更大的阻遏作用。同时，这能保护学员被不实广告误导。此外，当局可及时地索回公共资金，确保善用各利益相关者的资源。