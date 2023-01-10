【国会】邻里商家共同承担翻新费 国会拨款委员会辩论时公布详情

（早报讯）政府降低商店提升计划门槛，未来只要取得75%邻里商家同意即可进行，但许多商家反映希望减少须共同承担的翻新费用，国家发展部正研究这些反馈，预计在2023年国会拨款委员会辩论部门开支时，公布最新收费详情。

国会星期二（1月10日）三读通过建屋与发展（修正）法案，修订后的法令允许建屋发展局取得四分之三商家投票同意后，就可在组屋商圈或邻里中心公共区域展开设施提升工程。

目前，要落实建屋局的商店提升计划（Revitalisation of Shops），须所有店主同意才能进行，所涉及的工程包括重新铺走廊瓷砖、景观美化、安装卷帘和垂直百叶窗。

建屋局虽会负责大部分费用，但为了共同愿景及长期振兴邻里商圈，商家须共同承担部分费用，即支付最高20%的翻新费，最高顶限为5000元。

一旦投票获得通过和开始工程，没投票或投反对票的店主，都须缴付共同承担的费用。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖说，一小部分店主反对提升计划，导致可协助邻里商店提升竞争力的商店提升计划无法落实，因此政府修改法令降低门槛。

她以马林台邻里中心提升工程为例，马林百列商联会当年争取到77%业主的支持，但由于小部分业者不赞成，最终未能成事。

她说，一些业主将商店出租后，每月有固定租金收入，因此对须承担部分费用的提升工程兴致缺缺。

沈颖也说，如果不进行提升工程，商店周围环境会随时间推移渐褪色，或无法再吸引消费者。

修正法案通过后，商店提升计划所须的投票支持率和组屋家居改进计划看齐。目前政府组屋获选加入家居改进计划后，须得到至少75％居民投票支持，才能展开翻新工程。