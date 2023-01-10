凌晨快速公路飙车 七人被罚款吊照

（早报讯）30多人约好凌晨时分一起开车兜风，途中却在快速公路上飙车，其中七人的平均车速更达173公里。七人逞一时之快，结果得不偿失，星期二（1月10日）承认危险驾驶的罪名，面对罚款的同时，驾照也被吊销。

李仁俊（26岁）和傅永利（32岁）因有超速驾驶的案底，两人各被罚款5000元和吊销各级驾照一年半。

其余五人则各被罚款3000元和吊销各级驾照15个月，他们是白伟强（26岁）、林宇顺（28岁）、胡家福（27岁）、布莱恩·叶（25岁）和邱叶翔（27岁）。

案情披露，30多人在网上约好一同开车兜风，一众人于2022年2月27日凌晨12时30分许，从武吉知马新天地（The Grandstand）出发，沿着泛岛快速公路、中央快速公路等路段行驶至市区。

一名在中央路快速公路行驶的电单车骑士，录下多辆汽车在大道呼啸而过的画面。有关视频上传到脸书专页后引起热烈讨论。

附近电眼画面显示，当时有超过30辆车一起上路，其中10人事后被控上庭。至于其余20人是否被控或接获罚单，庭上没有揭露。

调查显示，七人的平均车速介于每小时137公里至173公里，远远超出90公里的时速限制。

控方指出，尽管事发时正值凌晨时分，但视频里还是可以看到路上仍有其他车辆行驶，七人飙车的行径很可能酿成连环车祸，或者演变成非法赛车活动。

除了上述七人，另有三人也被控上庭。陈永豪（29岁）早前认罪后，被判坐牢10天和吊销各级驾照两年，另两人则料于1月11日认罪。（人名译音）