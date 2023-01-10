掌掴辱骂八岁女童 妇女被判五天短期拘留令

（早报讯）不满前男友常夸补习中心合伙人的妻子，女子把怒火发泄在合伙人的八岁女儿身上，在女童面前辱骂她的母亲“糟糕无用”，更掌掴和拳打女童背部。

被告林丽颖（译音，37岁）早前已经承认一项蓄意伤人的控状，她在星期二（1月10日）被判五天短期拘留令。

案情显示，受害女童案发时年仅八岁，她的父亲是一家补习中心的老板。为了保护受害者，媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。

被告的前男友也是这家补习中心的合伙人，两人曾经交往六个月，分手后仍经常发生争执。

2019年5月11日早上11时20分，被告到补习中心找前男友，当时女童和父母也在场。

被告对女童母亲的印象非常差，认为对方是个不通情理的人，而且经常贬低自己，加上她想起前男友曾多次称赞对方，结果越想越气。

女童后来按父亲指示，到补习中心外查看是否下雨。

被告见状后立刻跟上前与女童搭话，并在确认女童母亲的身份后，突然开始对着女童破口大骂，指她母亲没法理解英文，也没法说正统的英文，而且没有好好管教孩子，既不负责任，又“糟糕无用”。

被告接着出手掌掴女童脸颊，还多次拍打她的后背。女童被打后右脸红肿，蹲在地上哭。

附近一家眼镜店的老板听到喧闹声，走到店外查看时，被告迅速逃离现场，女童的父亲得知后报警。

女童事后被验出脸部出现红印，背部也有红印和三道抓痕。

根据受害者陈述书，女童在事发两年半后，仍害怕一个人离开补习中心上厕所。

代表律师早前指出，被告当时出现焦虑情况，吁请法官让被告接受评估，看她是否适合接受强制治疗。

不过，评估报告显示，被告并不适合接受强制治疗，因为她清楚知道自己将不满发泄在女童身上，与她的精神状况无关。