【国会】英兰妮：我国采取灵活方式履行国际援助

（早报讯）我国通过多个国际组织向中低收入国家提供捐款和技术援助，尽管如此，总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮指出，作为一个小国，新加坡资源有限，在履行长期国际援助方面应采取灵活的方式，量力而为。

英兰妮星期二（1月10日）在国会回应议员林志蔚（盛港集选区）的建议时，提出上述观点。

英兰妮寻求国会批准为世界银行旗下的国际开发协会（International Development Association，简称IDA）的第20次额外捐款行动，提供不超过7000万美元（约9500万新元）的资金。

林志蔚支持英兰妮的动议，并建议政府成立一个机构，专门负责我国在国际社会的援助工作。

英兰妮回复时说，成立一个政府机构协助他国发展是一项长期承诺，若要这么做，必须确定有把握达成目标。

她说：“作为一个小国，我们的资源有限，因此必须善用每一元。我们必须以新加坡和国人的需求为优先，谨慎管理财务。我们妥善管理资源，让资金增长，才有余力为共同利益做出贡献。”

国会批准拨出最多7000万美元捐款给国际开发协会

英兰妮在寻求国会批准拨款7000万美元额外捐款给IDA的动议时说，IDA提供援助金和优惠贷款给较不发达的成员国，包括亚细安国家如老挝和柬埔寨。新加坡自2002年起向协会提供额外捐款。

第20次额外捐款原本涵盖2024财年至2026财年的援助计划，如今须提前到2023财年至2025财年，因为IDA第19次额外捐款（相等于820亿美元）当中，约一半已在2021财年承诺捐出，作为协助受冠病疫情严重打击的IDA成员国的紧急资金。

因此，IDA捐款国在2021年12月决议支持在第20次额外捐款中募集930亿美元的资金，这比第19次捐款多出13%，创历来新高。

这项动议已获得国会通过。