【国会】过去五年 每年发生250至300起涉及电气的居家火患

（早报讯）从2018年至2022年，涉及电气的居家火患每年介于250至300起。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一（1月10日）在国会回答议员有关火患数据和预防措施的询问时说，从2018年至2022年，住宅处的火患稳健下滑。

2018年共有1235起火患发生在住宅处，2019年有1168起，2020年有1054起，2021年有1010起，2022年有934起。

费绍尔说，大部分的火患是因煮饭时无人看守、乱扔点燃的物品如香烟头，或电气原故如损坏的电器或电线等所引起的。

他提到，2018年至2022年间，涉及电气原故的居家火患每年介于250至300起。其中，2018年发生了288起，2019年有293起，2020年有253起，2021年有261起，2022年有257起。

费绍尔指出，新加坡民防部队定期检讨《防火条例》，但屋主在预防火患方面也扮演着重要的角色。他们可以通过系列方式预防火患，包括在没有使用电器时关掉电源、确保电线状态良好，以及只使用获认证的电器产品，如获有UL2272认证的个人代步工具和持有安全标志（SAFETY MARK）的插头等。

自2018年6月起，民防部队规定所有新的住宅处须安装防火警报器。2018年6月之前建造的住宅处虽然不用强制安装防火警报器，但当局还是鼓励他们这么做。

费绍尔说，民防部队会继续和不同伙伴合作，提高公众的防火意识，以及在家中发生火患时要如何保护个人安全。