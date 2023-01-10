民防部队：每年约500名国民服役人接受严格训练成为消防人员

（早报讯）民防部队每年训练约500名国民服役人成为消防人员，他们必须经过四周基本救援培训及12周消防员课程等严格训练，结业后才可被部署到各消防局。

每位国民服役人员都须具备良好的健康情况，符合体格军务等级（PES）A、B1或B2等级，才能担任消防员。他们身高必须至少1.60米、体重50公斤、近视度数不能超过1000；若患有哮喘、身体质量指数（BMI）少过18，或有严重骨折史，也一律不能参与消防员训练。

消防员训练涵盖理论和实践部分，参与人员须通过笔试以及个人体能测验、呼吸设备、危险物质控制、消防技能等能力和认证测试。

见习消防员也会使用紧急救援人员体能研究中心（Emergency Responders' Fitness Conditioning and Enhancement Lab），在虚拟环境里进行呼吸器使用测试、热适应及相关研究。

民防部队星期二（1月10日）邀请媒体到民防学院，实地了解民防部队在筛选消防人员时的严格要求，以及消防人员必须完成的种种训练。

民防学院院长周文强助理总监受访时说，顺利结业的见习生被派到各消防局后，将面对真正的火患现场，但他们都已通过虚拟环境训练，在安全且贴近真实的环境里掌握所须的灭火技能，为未来的挑战做好准备。