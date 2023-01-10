（早报讯）政治职位薪金检讨工作预计2023年展开，更多详情会适时公布。

新加坡前进党非选区议员潘群勤透过书面方式，向李显龙总理提出有关政治职位薪金检讨工作的询问，包括他是否已经委任委员会进行五年一度的政治职位薪金检讨。主管公共服务的教育部长陈振声星期二（1月10日）回应时，透露上述信息。

他说，2012年的《一个能干和具奉献精神的政府的薪金》（Salaries for a Capable and Committed Government）白皮书，建议每五年委任一个独立委员会，检讨担任政治职务者的薪金框架。

当年的委员会建议把总理年薪减36％至220万元，总统年薪减51％至154万元，而初级部长的年薪标准比2010年减少37％至110万元。

独立委员会是在2017年再次成立，政府在2018年发布了对委员会检讨的回应。

时任新加坡特许会计师协会会长余福金领导的九人委员会，在2017年12月提呈建议书给李总理，并在报告中强调，2012年部长薪金白皮书中所制定的政治职位薪金框架依旧有效。除了上调部长年薪，政治职位薪金检讨委员会当时也建议收紧国家表现花红的其中两个指标——失业率和实际国内生产总值增幅，为政治职务者定下更高的工作表现指标。

政府在2018年决定不采纳部长薪金检讨委员会提出的薪金调整建议，继续保持现有的框架和薪金水平，直到五年后或必要时再检讨。

陈振声说，由于当时的经济仍处在转型期，政府因此决定不调整担任政治职务者的薪金。他也说：“下一次政治职位薪金检讨预定是2023年，我们将在适当的时候提供更多细节。”