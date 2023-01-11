（早报讯）科技股维持反弹，带动美国纳斯达克指数连续三个交易日收高，闭市报10742.63点，涨1.01%。道琼斯工商指数和标普500各涨0.56％和0.70％。

美国联邦储备局官员的鹰派言论打压市场乐观情绪，亚太股市星期二（1月10日）闭市涨跌不一，新加坡海峡时报指数跌42.76点或1.29％，收报3262.91点。

亚洲股市星期三（11日）开盘走高，韩国和日本股市涨0.60％和0.80％左右。

星期三本地可关注股票：

1. 康福德高（ComfortDelgro）加强在自动驾驶车辆方面的能力，通过集团的风险创投投资以色列公司Ottopia400万美元（540万新元）。Ottopia是一家位于特拉维夫的以色列软件公司，专为自动驾驶车辆开发远程操作（teleoperation）软件。这是Ottopia在A轮融资中最大的一笔投资。

康福德高指出，这项最新的投资是集团策略发展的一部分，特别是在核心的陆路交通领域如智慧城市交通、车队电气化、汽车工程技术，以及相关的领域如清洁科技、智能物流、人工智能、网络安全和机器人技术。

2. 胜科工业（Sembcorp Industries）通过子公司Sembcorp Green Infra Limited，完成收购Vector Green Energy百分之百股权。包括Vector Green583兆瓦的投资组合，胜科在印度已安装和正在开发的可再生能源总投资组合达到3吉瓦（GW）。包括有待完成的收购项目，胜科在全球的可再生能源总投资组合达到9.5吉瓦，这项收购预计将在截至2023年12月31日的财政年度增加集团的收益。

3. 宝特控股（Boldtek Holdings）子公司Logistics Construction收到Golden Landscape & Construction的索偿信，索取83万8411元赔偿。公司指出，这可能对它维持现有业务运营的能力产生短期影响，直到公司能够与对方达成解决方案或聘请新的承包商。董事会目前正在寻求法律意见，并评估Logistics Construction现有的选项。

4. 碧玉投资（Jasper Investments）回复新加坡交易所的询问时指出，在过去的几个月里，公司专注于完成所需的资金筹措，以满足目前和未来的财务义务以及设想的资金需求。Riau Capital Investments同意通过认购新普通股及可转换为新普通股的凭单，注资200万元。每股发售价0.36分。

早前因各方无法控制的因素，Riau Capital的原始投资者无法满足它的融资需求，导致认购股权的安排受到拖延。目前，Riau Capital已设法达从其他来源筹集资金，并已准备好注资公司。Riau Capital愿意预付12万5000元，以确保公司拥有足够的资金来满足当前的营运需求。

5. Alpha DX（前称Alpha能源）回应新交所询问时披露，Daiji Yamada已递出辞呈，辞去执行董事和首席执行官的职务，原因是他与控股股东在公司的营运、策略和融资方面的事项，出现分歧。公司指出，自从多名独立董事于2022年8月加入董事会，Daiji Yamada和控股股东之间的关系逐渐恶化。公司认为，分歧主要是由各种形式的沟通不畅造成的，股东无须担心。