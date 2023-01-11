涉盗用职总平价合作社或Zalora账号 六男被捕

（早报讯）涉嫌盗用多个职总平价合作社或Zalora用户账号，涉及金额逾万元，六名男子被逮捕。

新加坡警察部队星期二（1月10日）发文告说，警方在去年11月15日至24日之间，接到多个职总平价合作社或Zalora用户账号遭盗用的报案。其中包括七个职总平价合作社账号以及53个Zalora账号，涉及金额达1万2340元。

经过调查并调阅警方电眼和闭路电视画面，刑事侦查局的查案人员确认嫌犯身份。

警方在星期二展开执法行动，将六名年龄介于19岁到32岁的嫌犯逮捕归案，并起获手机、电话卡、衣服和两条香烟。

五名嫌犯星期三（11日）将在非法拥有贼赃的法令下被控上法庭。警方将要求还押嫌犯，以展开进一步调查。

警方也在调查嫌犯是否触犯滥用电脑法令。

非法拥有贼赃一旦罪成，可判处最长五年监禁、罚款，或两者兼施。

滥用电脑法令下，未经授权登录电脑资料则可判处最长两年监禁，罚款最多5000元，或两者兼施。

警方严正看待任何涉及欺诈、网络诈骗以及盗用网络账号的事件，将对触法者严惩不贷。

为了预防网络账号遭盗用，公众应避免点击陌生信息或电邮里的可疑链接。若有疑问，应该直接向官方平台核实，也不要向任何人透露个人账户资料或一次性密码；一旦发现诈骗交易，应向网购平台举报。

若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息，所有信息将严格保密。若急需警方协助，则可拨打999。