市场预期通胀持续降温 本地股市上午涨0.30％

（早报讯）市场预期美国通货膨胀持续降温，带动股市风险情绪再起。亚太市场全面上扬，本地股市上午小幅攀高。

本地股市星期三（1月11日）开盘反弹涨14.42点或0.44％。中午12时休市时报3272.59点，涨幅收窄至0.30％。

香港和日本股市上午都涨大约1％。

彭博社引述摩根大通（JPMorgan Chase）指出，即将在星期四（12日）发布的通胀数据将比预测低，这有助于延续股市反弹。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）的调查显示，市场预测美国2022年12月的物价同比上涨6.5％，涨幅较前一个月的7.1％小。

如果通胀继续放缓，美国联邦储备局的货币政策会否改弦更张，联储局主席鲍威尔星期二在瑞士中央银行举办的一场论坛发表演讲时，并没有给出明确指示。

不过，鲍威尔说：“"在通胀升温时恢复价格稳定可能须要采取一些在短期内不受欢迎的措施，我们须要提高利率，使经济活动放缓。”

辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，联储局为了让通胀降温，2022年大力收紧货币政策，造成股市承压。

萨赫德瓦认为，除非劳动力市场出现降温信号，否则联储局有理由让利率保持在高位。“市场预期联储局接下来只小幅加息25个基点，我们必须等待2月份的公告才能进一步确认利率走势。”

最近市场追逐风险的情绪再起，带动科技股反弹走高，本地多只科技股星期三上午也纷纷上涨。纳峰科技（Nanofilm）涨将近5％，福根集团（Frencken）和UMS控股（UMS Holdings）涨超过1.5％。