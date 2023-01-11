【马来西亚羽毛球公开赛】骆建佑险胜李诗沣晋级 我国混双夫妻档旗开得胜

（早报讯）马来西亚羽毛球公开赛开打，我国男单骆建佑在星期三（1月11日）下午举行的首圈比赛中，以21比19和23比21险胜中国好手李诗沣。混双夫妻档许永凯／陈薇涵也两局拿下德国对手晋级。

作为三号种子的骆建佑本场面对苦战，他首局前半段不在状态，以9比16大比分落后李诗沣。但骆建佑接着加快节奏，越战越勇连得七分，让李诗沣的领先优势化为乌有。两人随后得分交替上升，骆建佑在18比19落后时，以一次反手球得分及对手两次回球出界连得三分，以21比19拿下第一局。

两人次局战况激烈，比分差距不超过两分，在中段休息后更是一人得一分交替多次。直到15比15后，比赛经验更为丰富的骆建佑连得三分，并率先以20比18达到赛点，但他在关键时刻回球一次挂网、一次出界，让双方得加点决胜。骆建佑在救下一分后，网前扑杀连得两分，笑到最后。

我国混双组合许永凯／陈薇涵则在早上的比赛中耗时30分钟，以21比16、21比10战胜德国的詹森／琳达。

骆建佑将在次圈赛迎战另一名中国选手赵俊鹏；许永凯和陈薇涵则硬碰泰国二号种子德差波尔／沙西丽。我国女单杨佳敏将在今日较后的首圈比赛对上泰国好手李美妙，金羽佳/黄嘉盈则会在女双出战苏格兰组合。