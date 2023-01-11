曹国辉为赌博网站拍宣传片 律师指或触犯赌博管制法令

（早报讯）本地艺人曹国辉为赌博网站拍摄宣传短片，律师指或触犯赌博管制法令。

《联合早报》接到读者通报，指本地艺人曹国辉为一个赌博网站当“代言人”，并拍摄了三个短视频。

记者星期二（1月10日）上网查看时，发现网站上载了三个曹国辉的短片，内容是通过曹国辉一人分饰不同角色，宣扬小赌怡情的信息。

在其中一段长约1分40秒的短片中，曹国辉分饰两名除草工人，其中一人因赌博输了500元，另外一人则在旁边相劝，但过后却掏出手机说自己赢了50元。视频最后也可见赌博网站的名称，暗示另一人使用这个网站下注。

在新加坡，新加坡博彩公司是唯一可在本地提供实体和线上收注服务的公司。

资深刑事律师陈其玉受询时说，这个网站算是非法赌博网站，因此曹国辉的行为可能会抵触赌博管制法令。

在相关法令下，若没有合格赌博服务执照，网站就属于非法赌博网站，而协助宣传或推广类似网站都属于违法行为。

陈其玉说：“根据相关条文，宣传或推广非法赌博网站最高可被判罚款不超过2万元。”

记者打通曹国辉的电话，问他怎么会参与这个短片拍摄，以及是否了解相关网站的背景时，他说是一家从未合作过的制作公司找上他，他也不了解网站的背景，并要记者去看清楚视频的内容。他说：“这是叫人家不要赌博的！”接着便挂断电话。

记者接着再传短信给他，写到“视频并非叫人不要赌博，而是说小赌怡情”，但曹国辉已读不回。

记者再打曹国辉的电话，他则按掉电话不接。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实接获报案，调查正在进行中。

赌博管制局受询时证实正在调查这起事件。发言人说，在赌博管制法令下，赌博管制局有权力封闭非法赌博网站。