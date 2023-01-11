新成立人体御热研究中心 通过新技术提升军人御热能力

（早报讯）新成立的人体御热研究中心将为本地士兵研发更好的技术，实时预测士兵的热损伤风险，测试更有效的冷却策略，提升军人的御热能力。

由新加坡武装部队、国防科技研究院和新加坡国立大学共同设立的人体御热研究中心（Heat Resilience and Performance Centre，简称HRPC）作为一站式研究中心，汇集国防领域和国大专家推动耐热性和性能研究，减轻全球变暖对执行任务和培训带来的挑战。

国防部长黄永宏医生星期三（1月11日）为中心开幕时说，之前有士兵因中暑逝世，国防部和武装部队密切关注每起热衰竭和中暑病例，竭尽所能防止情况再次发生。由于采取新预防措施，武装部队已有四年未出现中暑死亡案例，但新加坡未来面临的挑战将更严峻。

他指出，本地热损伤预防领域的专家库有限，中心将借助海内外一流研究人员，研究新颖的解决方案。随着环境温度的升高，中心的工作不仅对士兵的健康重要，对于公众的健康也将变得越来越重要。

人体御热研究中心主任李家炜副教授介绍，中心将加强对三个关键研究方向。首先，中心将系统地汇总所有以往和当前的热损伤数据，以发掘与热损伤相关新联系和因素，让研究人员研发和测试更好的解决方案。

其次，中心将研究如何实时监测每一名士兵生命体征和核心体温，预测有热损伤风险的士兵，让他们停止训练或采取预防措施。中心也将研发更好的工具和科技，推动更有效的冷却策略或加强士兵耐热的能力。