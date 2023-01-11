虐待四岁自闭男童 幼教老师监10个月

（早报讯）患自闭症的四岁男童不肯睡午觉，幼儿园女教师气得猛推又拉扯他，甚至在地上拖行，导致男童的颈项被抓伤。

法官星期三（1月11日）判51岁的女被告坐牢10个月，并指孩童的看顾者无论承受多大压力，在任何情况下都不可对孩童造成伤害。

这起事件2020年12月2日发生在一家幼儿园内。为了保护受害男童，媒体不可报道任何能泄露男童身份的资料，包括幼儿园和被告的名字。

女被告早前承认一项抵触儿童与青少年法令的罪状，另一项使用刑事暴力的罪名由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告自2013年起在幼儿园工作，除了担任华文教师，也负责为孩童洗澡、喂食和哄他们入睡。男童2020年1月起加入幼儿园，家长通知幼儿园男童是特需儿童，当时疑似患上自闭症。

案发当天下午12时30分许，幼儿园的孩童正准备睡午觉，但男童一直不肯睡觉。被告当时还没吃午餐，又饿又疲倦，顿时气得对男童动手。

她将趴着的男童抱起来，再猛推他一把，导致他翻滚到睡垫外。男童坐起身时，被告又拉他的手在地上拖行。再抓他的颈项及拉他的耳朵，痛得男童盖住双耳，嚎啕大哭。男童尝试挣扎爬走，但被告拉着他的衣服不让他离开，并从背后再猛推他。

佣人下午接男童回家时，发现男童的颈项有抓痕，但被告谎称她轻拍男童哄他入睡时，男童挣扎反抗才“不小心”抓伤他。

男童的母亲看到伤势后向幼儿园投诉，被告又对幼儿园校长重复谎言，但幼儿园的电眼拍下事发经过，被告发现无法隐瞒才承认罪行。

根据医疗报告，男童颈项的左右边都有抓痕。幼儿园缴付了全额医疗费用，并在案发两天后解雇被告。