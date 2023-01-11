索贿提供限量版球鞋内幕 潮鞋店前店长罚三万元

（早报讯）潮鞋店前助理店长主动向顾客索取超过1万2000元的“好处”，以提供发行限量版球鞋和折扣球鞋的内幕消息，被判罚款三万元。

被告吴易铉（31岁）案发时在星耀樟宜的潮鞋店Foot Locker任职助理店长。他星期三（1月11日）承认两项受贿罪，另一项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，这家潮鞋店最畅销的限量版球鞋，往往在发行的一两天内就售罄。球鞋的正式发行日期属于保密信息，若顾客知道确切发行日期，就有更高机会买到球鞋，再以高价转售。

只有店面员工在发行的前一天或当天才知道球鞋售卖的信息，而根据公司规定员工不得向外人泄露信息。

被告在社媒平台结识转售球鞋的一名18岁青年，并介绍自己为潮鞋店的店长。2020年8月，被告问青年是否在寻找某款球鞋，并称只要对方给他“好处”，就可以告诉他球鞋的发行日期。青年涉案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不可报道他的身份资料。

被告每次透露一双鞋的发行日期，青年就会给他11元至35元，一个月内，他一共给了被告4128元。靠着被告提供的消息，青年顺利购买至少57双限量版球鞋，在网上转卖后赚了至少2850元。

另一名顾客是来自中国的新加坡永久居民孟繁萱（27岁），他经常到各家潮鞋店找球鞋，转售给中国顾客。被告通知他关于折扣球鞋的补货和出售日期，以及限量版球鞋的发行日期，他转卖球鞋后再把部分利润分给被告。孟繁萱前后分了5681元给被告，自己则赚了至少6000元。

综合被告的所有罪状，他一共向三名顾客索取1万2189元贿赂。庭上揭露，一名公司职员后来举报此事，被告随即被公司解雇。