海峡时报指数星期三收高0.26%

（早报讯）亚洲主要股市星期三（1月11日）因为中国重新开放边境，以及在投资者对美国即将公布的通货膨胀数据将放缓的乐观情绪带动下，普遍向好。本地海峡时报指数收市时上升8.60点或0.26%，收报3271.51点。

辉立证券资深股票经纪李俊升接受《联合早报》访问时说：“市场热切观望星期四即将公布的通胀数据，如果通胀情况进一步改善，美国联邦储备局就无需更高的调息，对证券市场来说是利好因素。”

本地股市全天共有12亿股转手，交易额达11亿元，上升股275只，下跌股243只。

成份股起落参半，14只上升，12只下跌，四只持平。

上升幅度显著的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上升3.39%至1.22元；星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）攀升2.61%至1.18元；泰国酿酒（Thai Beverage）的升幅达2.13%，收报0.72元。

下跌幅度最大的是怡和控股（JMH），跌1.27%至50.35美元；怡和合发（Jardine C&C）下跌1.23%报28.16元；新科工程（ST Engineering）下滑0.88%至3.38元。

亚太股市方面，除了上海、深圳和台湾股市收跌之外，其他股市都欢喜收场。上海和深圳分别下滑0.24%和0.66%，台湾则下跌0.35%。高收的股市中，日本股市的升幅最显著，上涨1.03%，其次是澳大利亚股市攀升0.95%。香港收高0.49%，而韩国则上升0.35%。