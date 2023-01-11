如切五个永久地契店屋以6200万元求售

（早报讯）位于如切（Joo Chiat）的五个永久地契店屋推出市场求售，预示价为6200万元，每个店屋的预示价为1240万元。

销售代理第一太平戴维斯（Savills）星期三（1月11日）发文告指出，这五个店屋位于如切路185号至193号，占地约6185平方英尺。目前，店屋前半部楼高两层，拥有阁楼。店屋后半部已扩建至三层楼。

按照市区重建局2019年的总蓝图，店屋的地段被规划为商业地段，容积率为3.0，店屋后半部可扩建成五层楼高的建筑，总楼面积可达约1万8555平方英尺。

文告指出，这五个店屋的增值潜力大，业主可以通过重新调整租户组合或资产提升计划（AEI）等，进一步释放店屋的资本和租金价值，未来业主可选择重新打造内部空间，以提高营运效率以及创造更大的空间。

若获得有关当局批准，新业主也可以重新调整楼上的租户组合，可单独出租给医疗或牙科诊所、瑜伽馆或教育中心。

第一太平戴维斯投资销售和资本市场高级总监叶慧宜留意到，市场对东海岸和如切地区的永久地契商业房地产的兴趣浓厚。她说，东海岸和邓曼（Dunman）地区充满活力，人口不断增长，这对如切的店屋有利。

第一太平戴维斯以邀请买家出价的方式求售，截止日期是2月17日。