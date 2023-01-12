（早报讯）市场持续乐观看待即将发布的通货膨胀数据，美国隔夜股市全面上扬，纳斯达克指数大涨189点或1.76％，标普500和道琼斯工商指数涨1.28％和0.80％。

亚洲主要股市因为中国重新开放边境，以及投资者对美国即将公布的通货膨胀数据将放缓的乐观情绪带动下普遍向好。本地海峡时报指数星期三（1月11日）上升8.60点或0.26％，收报3271.51点。

亚洲股市星期四（12日）开盘小幅走高，日本和韩国股市上扬0.13％和0.56％。

星期四本地可关注的股票：

1. 吉宝企业旗下的吉宝置业（Keppel Land）通过印度全资子公司Pune Kharadi Tower收购Silverio Developers100%的股份，收购价约为23亿6800万元卢比（约3840万新元），收购预计在2024年12月完成。Silverio将在印度浦那市（Pune）发展一个甲级商业办公楼项目。

2. 大道工业（Broadway Industrial Group）发布盈利预警，预料截至2022年12月31日的下半年将出现净亏损。集团指出，由于全球经济前景疲软和客户调整库存，集团的业务和运营在2022年下半年面临重大压力。总体而言，集团在2022财年全年可保持营运盈利。

3. 豪华跑车分销商EuroSports Global披露，公司投资的Scorpio Electric已经成功筹集到675万美元（约898万新元），用于进一步开发和测试它的第一辆电动摩托车Scorpio Electric X1。这些资金将用于制造第一批X1生产前的原型，并预定2023年下半年开始大规模生产和全球交付。

4. 莎莲科技（Sarine Technologies）签署谅解备忘录，计划收购纽约Gem Certification & Assurance Lab（简称GCAL）的大部分股权。GCAL为天然和实验室培育的钻石、彩色宝石、珍珠和贵金属提供分级和认证服务。

5. 新加坡邮政（SingPost）宣布以1亿7540万澳元（约1亿6100万新元）收购澳大利亚物流公司（Freight Management Holdings，简称FMH）额外37％股权，把持股率从51％提高到88％。新邮政指出，收购FMH是集团转型为环球物流企业、建立数码化企业对企业（B2B）和企业对消费者（B2C）物流业务的一个重要部分。收购价将由新邮政的现金储备和银行贷款支付。