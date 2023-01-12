疑通过Telegram交易毒品 17岁男学生与哥哥被捕

（早报讯）涉利用Telegram进行毒品交易，17岁男学生与25岁哥哥被捕，肃毒局也起获黑市价超过12万元的各类毒品。

中央肃毒局星期四（1月12日）发文告说，落网的这对新加坡籍兄弟，于1月10日被捕。

肃毒人员在逮捕行动中一共查获了约1.073公斤大麻、85克冰毒、43克氯胺酮（俗称克他命）、310克爱它死药丸、538颗艾利敏5号药丸和198枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票。这批毒品的黑市价格约12万4000元。

肃毒局是在1月10日晚上于裕廊西93街逮捕了17岁在籍学生，并从他身上搜出446克大麻、18克冰毒、5克克他命、5克爱它死药丸、90颗艾利敏5号药丸，以及多个毒品用具。

男学生随后被肃毒人员押送至附近的住家，他的25岁哥哥也因涉毒被捕。肃毒人员在屋内起获约627克大麻、67克冰毒、38克克他命、305克爱它死药丸、448颗艾利敏5号药丸和198枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票。

初步调查显示，这些受管制的毒品或是在Telegram进行交易的。

肃毒局指出，近来不少涉毒者及其团伙都利用Telegram等加密信息平台，认为可一定程度匿名，钻空子逃避肃毒局的监控，进行毒品活动。肃毒局正密切关注这个问题，并定期对使用Telegram贩毒的人士采取执法行动。

公众若发现可疑物质或毒品交易，可拨打24小时热线1800-325-6666，或通过肃毒局网站提供线索。

针对涉毒案件的调查工作仍在进行中。