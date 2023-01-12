丰树产业联手太盟投资以9.54亿元收购香港高银金融国际中心

（早报讯）丰树产业集团（Mapletree Investments）和太盟投资集团（PAG）联手以56亿港元（约9.54亿新元）共同收购香港的高银金融国际中心。

丰树和太盟成立持股各占50％的合资公司进行这项收购。

根据双方星期四（1月12日）发布的联合文告，高银金融国际中心（Goldin Financial Global Centre）位于香港九龙东CBD2第二商业核心地区，可出租面积达88万6703平方英尺。

大厦于2016年竣工，已获颁美国绿色建筑委员协会授予的“能源与环境设计先锋（LEED）”认证，及香港绿色建筑议会授予的香港绿建环评（BEAM Plus）铂金级认证。

太盟投资集团总裁托皮诺（J-P Toppino）说，高银金融国际中心是香港新中央商业区的标志项目，交易性价比高，相较重置成本较低。“此投资项目将进一步扩大太盟不动产在香港的业务。香港疫情后经济复苏为我们和我们的投资者创造了优越的投资机会。”

丰树澳大利亚及北亚区域首席执行官黄民雄则说：“与太盟联手收购这个优质项目是一个极好的机会，我们以有竞争力的价格在香港商业地产领域扩大资产组合。随着中国调整通关政策并重启跨境旅行，我们对香港办公楼市场回暖充满信心。”

截至2022年3月31日，丰树持有和管理的资产总额为787亿元。在香港，丰树的资产管理规模为74亿9730万元，资产组合包括物流、办公楼、零售和数据中心。