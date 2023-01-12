今年建筑合同总值最高可达320亿元 与去年相近

（早报讯）本地建筑业逐渐走出冠病疫情的阴霾，建设局预计2023年颁发的建筑合同总值可达270亿元至320亿元，与2022年相近，其中约六成来自政府项目。

国家发展部长李智陞星期四（1月12日）在建设局和新加坡产业发展商公会的建筑业与产业前景研讨会上致辞时说，政府项目的合同总值预计介于160亿元至190亿元，这些项目包括更多预购组屋单位的建造工程，以及地铁工程和污水处理厂等公共基础设施建设。

私人领域的建筑需求同样预计与去年差不多，介于110亿元至130亿元。

放眼2024年至2027年间的中期前景，每年的建筑需求预计维持在250亿元至320亿元，政府项目依然会是主力，例如地铁跨岛线以及几项医院发展工程等。

不过，李智陞提醒，眼前仍有重大挑战，例如大型经济体陷入经济衰退的风险提高，以及各国调整防疫政策带来的供应链冲击等问题。因此，我国须继续加强建筑业的韧性。

为推动转型进程，四个发展商与各自的价值链伙伴签署了谅解备忘录，共同提高生产力、减少对外劳的依赖等。它们将共同申请政府在2021年3月宣布的增长与转型计划，相互支持和共享科技果实。

李智陞：降温措施实施以来 房价涨幅已趋缓

李智陞也谈及房地产市场的前景。政府实施降温措施以来，房价的上涨幅度在去年第四季趋缓，交易量也显著减少。随着公共住房和私宅的供应增加，情况预计会进一步缓解。

但他指出，纵观国际局势，地缘政治紧张局势不断加剧，美国和欧盟面对经济不景气，这些都可能会影响我国今年的经济表现。

一些地区如澳大利亚、美国、英国和香港的房市明显陷入低迷，但基于新加坡此前的表现，投资者或仍看好我国的房市。“我鼓励新加坡人在决定购买房地产时继续审慎理财，注意不要过度冒险。”