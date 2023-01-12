市场静候美国通胀数据 本地股市上午跌0.27％

（早报讯）市场静候美国即将发布的最新通货膨胀数据，本地股市上午先起后跌。

本地股市星期四（1月12日）开盘上升11.28点或0.34％，但很快获利回吐。海峡时报指数中午12时休市报3262.80点，下跌8.71点或0.27％。

美国股指期货在亚洲交易时段大多时候都处于横摆。目前所有投资者的目光都集中在美国12月的消费者价格指数，并一致预测价格压力将略有缓解。

经济师预测去年12月份的消费价格指数环比下滑0.1％、同比上升6.5％。相较于11月份环比上升0.1％、同比上升7.1％，市场预测美国通胀将进一步放缓，且远低于去年6月份的最高值9.1％。

盛宝银行（Saxo Bank）策略师渣娜娜（Charu Chanana）指出，过去两个月，美国消费价格指数的起落总会引发股票市场的大幅波动。“这一周市场对数据的再次关注，不能排除将引发类似的波动。”

独立市场分析师、Yardeni Research总裁亚德尼（Edward Yardeni）接受彭博社访问时说：“全球经济前景实际上正在改善。美国股市在去年10月12日下跌至最低点，那是熊市的结束，我们已经回到了牛市。”

美国标普500指数自那时起已经反弹上涨了11％。