牛车水年货市场将实施安全管理

文 /
黄良辉

发布 / 2023年1月12日 12:31 PM

更新 / 2023年1月12日 3:59 PM

为管制人流并严防罪犯，牛车水举办年货市场期间，警方将在特定时间关闭登婆街。（档案照）
为管制人流并严防罪犯，牛车水举办年货市场期间，警方将在特定时间关闭登婆街。（档案照）

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（早报讯）牛车水举办年货市场期间，警方将在特定时间关闭登婆街。警察、辅警和保安人员将部署在牛车水以管制人流并严防罪犯，以保障公众的安全。

新加坡警察部队星期四（1月12日）发文告说，牛车水从1月1日（星期日）至21日（星期六）举办年货市场。登婆街将在以下时段关闭，禁止车辆通行：

  • 周日（星期一至星期四）：下午3时至晚上11时
  • 周末（星期五至星期天）：中午12时至凌晨12时
  • 1月21日（除夕）：早上10时至22日（初一）凌晨2时

在道路关闭期间，只有警车和紧急车辆才能进入。辅警将协助和指挥驾驶者，随意停放而造成阻碍的车辆将被拖走。

牛车水地铁站预计将出现人潮拥挤的情况，警方建议乘客考虑使用麦士威地铁站，这是最靠近的替代地铁站。

为了公众安全，年货市场内的部分道路将会改道。一旦超过人数顶限，特定区域将关闭。警方吁请公众保持耐心，不要试图冲过围栏或闯进关闭区域。警方提醒公众保护好自己的财物，并提防骚扰者和扒手。

公众在前往牛车水年货市场前，可以查看Crowd@Chinatown地图，或上网https://go.gov.sg/crowd-at-chinatown查看实时人群拥挤程度，以避免前往拥挤的地方。

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