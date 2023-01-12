新加坡人对冠病疫苗接受度 在23个国家地区中排第三

（早报讯）一项国际研究调查显示，新加坡人对冠病疫苗的接受度高达92.5%，在23个国家地区中排第三，仅次印度和中国。印度的接受度是98.3%，中国的是96.6%。

调查也显示，全球对冠病疫苗的接受度，从2021年的75.2%，上升到2022年的79.1%。

这项对占世界人口60%以上的23个国家和地区的调查也显示，有八个国家或地区的人民，在接种疫苗上有所保留的人增加了，增幅从英国的1%到南非的21.1%不等。这是对比2022年和2021年的调查结果。

至于接种疫苗追加剂方面，全球平均有12.1%的人有所保留，从中国的1.1%到俄罗斯的28.9%不等。报告没有提供追加剂接受度的两年对比数据。

支持18岁以下儿童接种疫苗的比率略有增加，不过父母若有所保留，他们支持18岁以下孩子接种的比率也有所下降。

国际学术期刊《自然医学》（Nature Medicine）1月9日刊登了《2022年23国对冠病疫苗接受度》的报告。这是由巴塞罗那全球健康研究所教授拉扎勒斯（Jeffrey Lazarus）领队展开的第三次疫苗接受度调研结果。

调查于2022年6月29日到7月10日展开。总共有来自23个国家和地区的2万3000人接受调查，各有1000人来自新加坡、中国、印度、美国、加拿大、英国、巴西、俄罗斯、南非等。上一次调查是在2021年的6月展开。