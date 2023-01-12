O水准成绩放榜 86.2％考生至少五科及格

（早报讯）2022年剑桥O水准会考成绩星期四（1月12日）放榜，86.2％的学生考获至少五科及格，及格率比上一届略增0.6个百分点，再创下30多年来的新高。

根据教育部和新加坡考试与评鉴局的文告，2022年有2万3684名学生应考，其中2万零406名学生考获至少五科及格，占86.2％；至少三科及格的占96.6％，相当于2万2868名学生。2万3625名学生至少一科及格，占99.8％。

2022年有2万3684名学生参加O水准会考，86.2％学生考获至少五科及格。（李冠卫摄）

2021年有2万3555名学生应考，考获至少三科及格的考生占96.4％。至少五科及格的占85.6％。

约1300名考生因冠病相关原因 无法应考至少一份试卷

考评局和教育部答复《联合早报》询问时说，约1300名考生因冠病相关原因无法应考至少一份试卷，成绩获当局特殊考量，占考生总数约5.5％，这包括确诊冠病，以及因急性呼吸道感染须拿病假的学生。

所有O水准考生接下来可通过联合招生计划（简称JAE）网站，向初级学院、励仁高中、理工学院和工艺教育学院提交入学申请，截止日期是1月17日下午4时。

教育部将在2月2日公布入学申请结果，学生可通过JAE网站查询。教育部也会发短信通知学生。

被分配到初院或励仁高中的学生2月3日须到学校报到，理工学院和工教院新生则会在2月底之前接到个别学府的入学通知信。