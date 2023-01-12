涉百万公积金储蓄骗局 男子600元卖户头判监九个月

（早报讯）75岁退休女商人陷中国假公安骗局，短短两个月内被骗走100万元公积金储蓄。一名男子为赚600元把银行户头卖给犯罪团伙，还招募朋友一同出售户头，结果朋友的户头被用来接收赃款，男子最终被判监九个月。

来自马来西亚的钟志祥（29岁），案发时是一名厨师。他星期四（1月12日）承认三项抵触滥用电脑法令和欺骗等罪名，其余三项则交由法官下判时一并考虑。

根据案情，女商人在2021年12月9日接到自称是中国公安的来电，指有人在中国盗用她的身份，需要她协助调查。殊不知，这只是犯罪团伙的惯用伎俩。

为了掌握妇女的行踪，团伙要求她每天早、中和晚都须向他们报备。妇女不疑有诈，乖乖按指示行事，还提供身份证号码和住址等资料。

不久后，妇女收到来自伪造的警方、金管局、总检察署和国家法院的信件，称她涉及非法开设银行户头。

犯罪团伙也送上一台手机，要求妇女使用TeamLink应用程序联系他们，并指示妇女在视讯时，将自己原本的手机对着镜头，团伙借此掌握妇女银行户头的一次性密码，并将妇女从公积金户头转到银行户头内的100万元转走。

警方接到报案后，追查出其中一个接收赃款的户头，属于被告的朋友林智伟（24岁）。

调查显示，一名陌生女子在脸书联系被告，要求他以600元出售他的银行户头作为加密货币的交易用途，被告还可以每月从中赚取一笔佣金。

被告当时为赚快钱，答应对方要求，并按指示开设了另外两个银行户头供对方使用。

这名陌生女子后来向被告提议，若被告招募10个人售出银行户头，他就可以赚取每个户头100元的佣金。

被告为此拉拢林智伟售出户头，结果后者的户头被用来接收近50万元赃款，其中近25万元属于受害女商人，但大部分钱过后被转走。（人名译音）