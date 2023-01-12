本地股市星期四稍微下跌0.11%

（早报讯）投资者等候美国的消费价格指数（CPI）和就业数据出炉，以掌握美国接下来的加息走向，本地股市在谨慎交易下稍微走低。

新加坡海峡时报指数星期四（1月12日）微跌3.73点或0.11%，闭市报3267.78点。

全场成交量11亿3000股，总额10亿4000万元。整体上升股285只，下跌股235只。

海指成分股升多跌少，18只上扬，11只下跌，一只持平。

新翔集团（SATS）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）领涨，前者起2.49%，报2.88元，后者起2.46%至1.25元。

领跌的是DFI零售集团（DFIRG）和怡和合发（Jardine C&C），前者跌3.81%至3.03美元，后者跌2.13%至27.56元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时表示，尽管海指星期四因美国隔夜股市收高而高开，但由于投资者对美国联邦储备局的加息势头仍抱着谨慎态度，导致海指最终稍微收跌。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑受访说，投资者在美国消费价格指数本地时间星期四晚上发布前采取避险情绪，加上市场预料中国的冠病病例将继续上升，进而影响中国和区域的经济复苏，导致亚洲股市普遍表现欠佳，造成本地股市下滑。