男子才出狱就故技重施 设投资骗局卷走近30万元

（早报讯）设投资骗局卷走九人近15万元而入狱，男子出狱没多久又再犯，假借高回报股票或星展银行推出的投资计划为诱，骗走四人近30万元。

被告法汗（34岁）星期四（1月12日）承认四项欺骗控状，其余三项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢42个月。

根据案情，被告在2019年向亲友借了一笔资本，在网上经营电商业务，无奈他几个月后创业失败，亏损了很多钱，亲友也开始跟被告追讨欠款。

没钱还债的被告这时萌生歪念，决定设下投资骗局，将骗来的钱用来还债。

其中一名受害者是62岁退休人士，他通过亲友结识被告。他曾向被告透露自己打算投资石油产品。

被告发现有机可趁，赶紧向对方谎称自己是股票交易员，还称有门路可帮忙投资星展银行推出的10%高回报计划。

实际上，星展银行根本没有这项投资计划，但受害者不疑有他，前后在2021年8月至10月间，把9万6000元交给被告。

受害者后来迟迟没有收到投资回报，于是追问被告这笔钱，被告却出示伪造的截图，试图证明他已帮忙投资。

然而，受害者向银行查证后，发现这些截图都是虚假的，马上识破被告的谎言，被告后来仅赔偿7500元。

调查显示，被告在2020年12月至2021年10月间，假借高回报股票或星展银行推出的投资计划，骗走四人近30万元。

庭上揭露，这不是被告首次以投资计划骗钱，他早前以同样手法骗走九人近15万元，在2018年被判入狱16个月。他却在出狱没多久，就重施故技犯下这次罪行。