怂恿八岁继女对亲母下药 越南籍后母判监一年

（早报讯）为了对付丈夫前妻，越南妻怂恿八岁继女在亲生母亲的水中下药，甚至吩咐她用枕头压至对方窒息。越南妻没有得逞，却因此教唆继女下药毒害他人被判坐牢一年。

法官星期四（1月12日）下判时指出，虽然被告的行为没对前妻造成真正伤害，但是她有意导致前妻陷入昏迷。法官表示，在本案中使用的药物，可让服用者感到昏沉，影响记忆力和专注，前妻当时如果喝下，有可能跌倒或受伤。

31岁的被告早前承认教唆继女下药毒害他人的罪名。为了保护涉案的女童，法庭下令媒体不可报道任何能泄露身份的资料，包括被告的名字。

被告2018年嫁到新加坡，她的44岁丈夫当时刚与43岁的发妻离婚。两人离婚后轮流照顾八岁女儿。

在前妻眼中，被告是她婚姻破裂的祸首，两人的关系因此非常恶劣，前妻经常发短信骂被告，还在脸书贴文羞辱被告，让被告倍感压力。

2020年1月，被告问继女在生母面前如何称呼她，继女回复“姐姐”，向来把继女视为亲生女儿的被告为此发脾气，拒绝和继女说话。

继女慌张之下，问被告她能如何“弥补过错”。被告随后将自己的抗焦虑药磨成粉状，装进袋子交给女童，还怂恿她找机会在生母的水中下药。她甚至吩咐女童，在母亲晕睡后拿枕头压住母亲的脸，直到她窒息为止。

数周后，生母把女童接回家照顾时，发现女儿包包里的“白粉”，但她并不确定其成分。女儿后来说口渴，要生母倒一杯水，她过后偷偷把药粉倒入杯子里，要生母喝一口。生母发现水有泡沫，以为女儿吐痰，于是把水倒掉。

女儿见状又要了多一杯水，第二次把药粉倒进杯子里。

生母这时起疑，查看女儿包包才发现药粉不见了。在生母的一再追问下，女儿最后把被告的行径全盘托出。