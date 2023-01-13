（早报讯）一如市场预期，通货膨胀降温，美国隔夜股市收高。道琼斯工商指数和纳斯达克指数都涨了0.64％，标普500涨0.34％。

投资者等候美国的消费价格指数（CPI）和就业数据出炉，以掌握美国接下来的加息走向，本地股市星期四（1月12日）微跌3.73点或0.11%，新加坡海峡时报指数闭市报3267.78点。

亚洲股市星期五（13日）开盘起落参半，日本股市跌0.22％、韩国股市涨0.52％。

本地股市星期五可关注的股票：

1. 膳盟食品（SunMoon Food）披露，SunMoon Distribution & Trading已于1月11日和12日通过两笔汇款从晟世鸣义（上海）企业管理（Sheng Shi Mingyi (Shanghai) Management）收到153万5776美元（约206万1472新元）的余额。收到这笔余额后，公司已经收到全部还款共203万5776美元。这是公司申请恢复交易的条件之一。

2. 联明集团（Lian Beng）2023财年上半年净利报2200万元，同比增加48％。集团上半财年营收增长11.6％至4亿2100万元，每股盈利从上财年同期的2.98分上升到4.40分。董事会宣布派发中期股息每股1分，将于2月6日派息。

3. 集永成（Chip Eng Seng）提醒股东，收购要约将于1月19日下午5时30分截止，买家也无意修改每股0.75元的收购价。有意接受收购要约但尚未接受的股东须在截止日之前提交表格。接受要约的股东可在7个工作日内收到现金付款。

截至1月12日下午6时，要约人和要约人的一致行动方持有、控制或同意收购的股份，以及接受要约的有效股份，占股份总数约75.86%。

4. 云顶新加坡（Genting Singapore）宣布该公司股票已从1月11日起纳入公积金投资计划（简称CPFIS），公众如今可利用普通户头的款项购买公司的股票。