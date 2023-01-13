美芝路店铺命案过堂 男嫌犯完成精神评估

（早报讯）美芝路店铺命案最新进展，涉嫌杀害女子的合伙人已完成精神评估，显示他有能力表态是否要认罪。

被告凯莱布（Caleb Joshua Chai Shanmugam，50岁）面对一项谋杀控状，指他于2022年11月9日傍晚6时58分，在美芝路第2座组屋底层的店铺，谋杀27岁的洪淇莹。他被指在犯案后潜逃到马来西亚，最终在新山落网，并于11月18日被控上法院。

有能力表态是否要认罪

凯莱布之前还押樟宜监狱的医疗中心，接受精神评估。案件星期五（1月13日）早上过堂，控方指已提呈评估报告，显示以他目前的精神状态，他有能力表态是否要认罪。庭上没提及评估报告的更多细节。

控方指警方正等待卫生科学局报告、解剖报告，以及进一步的调查，申请让案件展期多六周。法官批准控方的申请，案件展期至2月24日再过堂。

凯莱布通过视讯出庭，他身穿白色圆领上衣、戴黑框眼镜，显得相当镇定。除了确认自己的姓名以及使用的语言外，他全程不发一语。

据《联合早报》了解，凯莱布和洪淇莹是合伙人关系，两人事发一个多月前在美芝路开设五金店，但店铺还未正式开张。

洪淇莹事发当天发短信给母亲，表明自己不回家后就失联。家属隔天报警，亲友也在网上贴文寻人，警方在2022年11月13日发现洪淇莹卧尸在上述店铺内。

若谋杀罪名成立，凯莱布将面对死刑。