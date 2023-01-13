裕廊区域线正式动工兴建 列车厢会比环线小

（早报讯）有助推动裕廊湖区发展的裕廊区域线正式动工兴建，所使用的车厢会比环线的还要小，所有地铁站都会安装太阳能板。

交通部长易华仁星期五（1月13日）为裕廊区域线和高架轨道的建造工程主持动土仪式。

他致辞时说，在设计裕廊区域线时，环境可持续发展是重要考量。所有裕廊区域线的地铁站都会安装太阳能板，为地铁站运作生产可再生能源。地铁站的设计也利于自然通风，减少风扇和空调的能源消耗。列车将安装感应器，会在白天时自动调暗车厢内的灯光。

三个地铁转换站部分结构须拆除和巩固

他也提到，裕廊区域线的建造工程有不少挑战。其中，文礼、蔡厝港和裕廊东地铁转换站部分结构须拆除和巩固。

易华仁说，裕廊区域线高架轨道的一些转弯处较窄，为确保列车能在狭窄蜿蜒的轨道上行驶，这条地铁线会使用比较小的车厢。

《联合早报》之前报道，裕廊区域线每个车厢约长18.6米、宽2 .75米，可接载150至200人；也使用三车厢列车的环线，每个车厢长23.6米、宽3.2米，客容量超过200人。

裕廊区域线全长24公里，将有24个地铁站，分三个阶段通车。其中，衔接蔡厝港、文礼和罗弄大华士（Lorong Tawas）的10个站预计在2027年竣工。衔接登加（Tengah）一带到班丹蓄水池的七个站，以及从南洋理工大学校园通往裕廊渡头（Jurong Pier）的七个站，则会分别在2028年和2029年建好。