涉伪造财务表潜逃两年后落网 罗弥伦要求保释被拒

（早报讯）涉嫌伪造财务报表向银行借贷1800万元，潜逃国外两年后被带回国面控的诺维娜全球集团联合创始人罗弥伦，要求保释在外的请求被拒绝。

诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare Group，简称NGHG）和相关公司的前董事罗弥伦（Nelson Loh Ne-Loon，43岁），共面对两项伪造文件的控状。

罗弥伦目前还押中央警署。案件星期五（1月13日）过堂时，控方申请让他再度还押，以协助商业事务局进行调查。

代表律师透露，目前还没有机会与罗弥伦谈话。法官批准控方的申请，让被告还押多一周，案件1月20日再过堂。

通过视讯出庭的罗弥伦，在控辩双方发言后要求说话。他说目前已还押21天，很久没见到孩子和家人，因此申请保释在外。

罗弥伦说，若法官不批准保释，他想申请被调至樟宜医疗中心，并指他在单独牢房感到巨大压力。

法官拒绝他的申请，指他在警方调查期间必须继续还押。罗弥伦接着问可否通过电话与孩子联系，法官让控方注意这项请求。

根据控状，罗弥伦涉嫌在2019年7月和10月，伪造截至2018年12月31日财年的经审计财务报表，以此向银行借贷共1800万元。

公司前职员王顺宇（Wong Soon Yuh，43岁）也因为被指提呈这些伪造的财务报表，面对两项使用伪造文件的罪名。

两人于2020年9月初离开新加坡。警方在他们离境后接到报案，指NGHG的财务报表伪造了会计公司安永（EY）的签名。警方随后对两人发出拘捕令，并通过国际刑警发布红色通缉令。

警方在中国执法机构的协助下，于2022年12月24日将两人带回新加坡，商业事务局也在同一天逮捕两人，并在26日将他们控上法庭。

一旦罪成，被告可被判坐牢最长10年及罚款。（部分人名译音）