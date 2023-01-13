美国通胀进一步降温 本地股市走高

（早报讯）一如市场预期，美国通货膨胀进一步减缓，带动股市走高，本地股市上午涨0.25％。

本地股市星期五（1月13日）开盘涨16.12点或0.49％。海峡时报指数中午12时休市时报3275.90点，涨幅收窄。

美国星期四（12日）发布的数据显示，去年12月的消费价格指数环比下滑0.1％，符合市场预期，也是2020年4月以来的最大环比减幅。

12月份的整体物价较前年同期上升6.5％，是2021年10月以来最小幅的同比增长。

瑞穗银行（Mizuho Bank）经济与战略主管维拉丹（Vishnu Varathan）说：“股市压抑后反弹，显示投资者认为通胀放缓已经是确定的事实以及美国联邦储备局的加息周期接近结束。”

维拉丹指出，由于通胀水平还处在高位，任何关于联储局货币政策将转向的预期都是过于乐观。

辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）也说：“最近的数据的确显示消费价格指数逆转和下降。但投资者必须注意，这主要归因于汽油价格急剧下降，食品和住宿仍维持上扬。联储局虽然会放缓加息步伐，但政策转向不会在短时间内发生。”

大华资产管理（UOBAM）星期五发布今年第一季的投资策略报告。报告指出，尽管全球经济增长放缓，货币政策紧缩，但亚洲的内需坚韧，表现估计比其他市场更好。

在亚细安市场，大华资产管理看好新加坡和印度尼西亚的股市。“我们继续看好新加坡市场，因为它的盈利能力相对较强，金融、房地产和交通运输业的展望良好。”