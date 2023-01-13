食品商设植物食品制造中心 研发和生产替代肉产品

（早报讯）使用植物肉也能制造本土口味的肉干和叉烧包，菲律宾食品商在本地设立一站式植物食品制造中心，助业者研发及生产相关食品，提高新加坡的替代肉产量。

由Monde Nissin新加坡打造的替代蛋白质食品中心坐落圣诺哥一带，面积约930平方米。除了助本地食品起步公司和制造商开发、生产和分销植物食品，中心也会为业者提供烹饪、监管、行销等方面的咨询服务。

公司执行总裁李天平受访时说，希望能通过设立这一设施扩大本地的替代肉生产，从而降低成本及售价，让更多本地消费者能负担得起。目前，替代肉的生产成本比一般肉类食品高三成左右。

“我们必须和更多企业伙伴合作提高产量，才有可能在日后降低生产成本。我们的目标是让替代蛋白质食品成为消费者的饮食习惯。”

这一中心也是公司旗下植物肉食品牌&SO的生产设备，每天可生产多达两公吨的产品。

根据《2021年亚洲食品挑战报告》，到了2030年，亚洲消费者在食品方面的支出将翻倍至8万亿美元，其中一大消费趋势为替代蛋白质食品如植物及培植肉。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期五（1月13日）出席中心开幕仪式致辞时说，中心的设立有助本地食品业者抓紧迅速增长的替代蛋白质食品市场，提升创新和研发能力，并吸引更多企业在我国落户。

“我国和亚洲的消费者将能期待更多元及有趣的食品制造商在本地市场加强创新研发，中心也能推动新加坡的食品生产能力，朝‘30.30愿景’迈进。”