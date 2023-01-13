向两名住户索贿 中途之家前职员被判监

（早报讯）中途之家前职员因经济拮据，萌生向住户索贿的歪念头，其中两名住户担心节外生枝，只好乖乖照办，就连离开中途之家后也继续行贿，在一年内前后贿赂前职员1850元。

受贿的被告伊马迪（53岁）面对九项抵触防止贪污法令的控状。他星期五（1月13日）承认其中四项，法官把其他控状纳入考量后，判他坐牢16周，以及缴付1850元罚金。

根据案情，被告案发时是回教传教协会（Jamiyah Singapore）的职员，后来调派到中途之家工作。

回教传教协会中途之家是在2010年，与新加坡监狱署和黄丝带新加坡签署协议，每年接收一定数量的囚犯，其中包括参与社区计划的戒毒者，帮助他们改造和融入社会。

被告当时是一名组长，属下还有两名职员，主要负责执行中途之家的条规和管理纪律问题。被告有权处罚违反条规的住户，其中包括暂停和停止他们请假回家或让家人探访。

被告也可以把屡次违反条规的住户名单上报给中途之家负责人，后者则可写信给监狱，建议把这些住户送回监狱服刑。

2020年，被告因为陷入财务困难，萌生向住户索贿的念头。

同年4月，他向一名从戒毒所转到中途之家的住户索贿，后者深知被告负责管理纪律，担心不交钱给被告会惹上麻烦，因此给了被告50元现金。

同一时候，被告也向另一名住户索贿，要对方每月给他一笔钱作为个人开销。

该住户为了避免没有必要的麻烦，答应每月支付被告200元。尽管他同年7月就离开中途之家，获准在家服刑至2021年3月，但他还是担心会被调回中途之家，因此继续贿赂被告。

调查显示，被告从2020年4月至2021年3月，前后从上述两名住户收取1850元贿款，他至今未作出赔偿。

案情没揭露被告的罪行如何被揭发，两名行贿的住户事后都接到严厉警告。