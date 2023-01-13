新销售指南 助食品电商为食安把关

（早报讯）2021年本地有250万名消费者通过网络平台购买食物，较2020年上升14％，而且预计未来还会持续增加。网购食品越来越普及，食品电商须在食品安全把关方面扮演更大的角色。政府和业界合作制定了一套销售指南，指导业者在食安方面各尽其责。

食品电子商务销售指南星期五（1月13日）正式推出，让电商平台、送餐业者和超市等食品业者，清楚它们须负的责任，并在各个阶段确保食品安全。例如，设立追踪和回收机制，以便在流入市场的食物出现问题时能够及时召回，以及在销售处放置某些指定的信息。

食品网购和送餐服务越来越普遍和便捷，加上冠病疫情带来的改变，推动食品电商领域快速成长。根据数据分析机构Statista的数据，2021年本地有250万名消费者通过网络平台购买食品，比前一年上升14%。

永续发展与环境部长傅海燕说，消费者到实体商店购物时，能亲自查看食物品质和食品标签上的信息，不过当他们上网购物时，就只能依赖电商平台提供的资料。而视电商业者与供应商的协定，每个平台提供的资料各不相同。

她说，因此在网售食品方面，无论是提升业界标准或规范销售过程都有许多改善的空间。

这套指南由食品电商工作组耗时16个月，于去年9月完成。工作组由新加坡标准理事会委任，新加坡食品局和亚洲食品工业协会共同领导，成员包括新加坡制造商总会餐饮业小组，以及本地各大电商公司和送餐业者。