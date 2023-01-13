【亚洲保龄球锦标赛】女子三人赛我国再添一金

文 /
薛渤杨

发布 / 2023年1月13日 5:16 PM

更新 / 2023年1月13日 5:33 PM

我国保龄球名将黄琳芷（左起）、梁蕙芬和陈诗桦（Cherie）在第26届亚洲保龄球锦标赛女子三人赛中，以4463总瓶分夺冠。（取自新加坡保龄球总会脸书）
我国保龄球名将黄琳芷（左起）、梁蕙芬和陈诗桦（Cherie）在第26届亚洲保龄球锦标赛女子三人赛中，以4463总瓶分夺冠。（取自新加坡保龄球总会脸书）

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（早报讯）第26届亚洲保龄球锦标赛星期五（1月13日）继续展开三人赛奖牌争夺战，我国女队再添一面金牌。

为期两天的三人赛星期五画下句点，由黄琳芷、梁蕙芬和陈诗桦（Cherie）组成的我国女队势不可挡，在首日的三局比赛中就已取得领先，最终三人以4463分的总瓶分夺冠，领先排名第二的马来西亚队多达208分，后者以4255分居次。韩国队则以4218分的总瓶分排名第三。

日前，陈诗桦（Cherie）在女子个人赛中已为我国摘下一面金牌，加上三人赛，她已有两枚金牌进账。

我国另一支女队、由另一位同名的陈诗桦（Jazreel）、陈诗静和林惠莹组成的队伍以4145分的总瓶分排名第五，无缘奖牌。

男队方面，由吴加利、谭福荣和谢睿恒组成的我国队伍以4296分的总瓶分在三人赛中排名第四，仅以一分之差与奖牌擦肩而过。

冠军由伊斯美、陈财政和费舒荷组成的马来西亚队摘得，成绩为4677总瓶分。由朴东奕、朴乾河和池根组成的韩国队和另一支由艾比杜马历、森苏甸和艾森组成的马来西亚队分列二三名，两队的成绩分别为4341和4297总瓶分。

至此，新加坡队在本届赛事中共收获3金1银1铜成绩，另一面金牌是由谭福荣和吴加利在星期三（11日）的男子双人赛中获得。

本届亚洲保龄球锦标赛将持续至下周三（18日），接下来还有五人团体赛和高手赛。

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