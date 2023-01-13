尽管面对俄乌战争和通胀压力外部逆风 我国港口表现保持坚韧

（早报讯）尽管面对俄乌战争和全球通货膨胀压力的外部逆风，我国港口去年的集装箱吞吐量仅比前年减少0.8%，表现保持坚韧。

展望今年，虽然全球经济增长预计放缓，但我国海事业在短中长期仍有望取得增长。

财政部兼交通部高级政务部长徐芳达星期五（1月13日）在新加坡海事基金新年餐会上致辞时，总结了我国海事业和海港去年的整体表现。他透露，我国港口去年的集装箱吞吐量达3730万个标准箱。

徐芳达指出，我国海事业去年继续取得良好表现，面对俄乌战争和全球通胀压力的外部逆风，我国国际海事中心仍稳步扩张，也加强互联互通，增强了我国作为可信赖补时港（catch-up port）的地位。

他说，由于主要经济体的生产和消费放缓，整体贸易量和集装箱吞吐量受到负面影响，全球集装箱贸易去年下降约3％至4％。相比之下，我国港口表现保持坚韧。

我国去年的海事燃油销售（bunker sales）下跌4.3％至4790万公吨，但仍维持我国作为全球最大燃油中心的地位。俄乌战争使全球供应链中断以及燃油价格上涨，导致去年上半年的销量减少。

另外，有超过30家海事公司在海事及港务管理局（MPA）计划下在新加坡设立或扩大业务，比前年高出逾30％，这反映出我国国际海事中心的吸引力增强。

虽然今年全球经济增长预计放缓，但我国海事业在短中长期仍有望取得增长。徐芳达说，海事领域有进一步增长的空间。在劳资政三方伙伴关系强稳的推动下，我国可通过持续投资于能力建设、人才发展和创新来实现这个目标。

他说，政府会跟业界、研究机构、投资界和其他志同道合的伙伴紧密合作，以把握新机遇和推动我国海事业下一个阶段的增长。