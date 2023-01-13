聚焦人才 新加坡创新机构设精深科技人才汇聚中心

（早报讯）本地精深科技领域近年来发展迅速，但寻找掌握专业知识的人才成为业者共同挑战之一。新加坡创新机构成立精深科技人才汇聚中心，希望在未来三年通过整体协作，吸引超过500家科技起步公司加入，及提供超过900个培训机会。

2016年成立的新加坡创新机构，旨在投资孵化精深科技（Deep Tech）起步公司，将他们发展为具有全球影响力的高潜力公司，工作重心从早期的投资资金，逐渐转往培养人才和打造精深科技生态系统。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期五（1月13日）在精深科技人才汇聚中心推介仪式上致辞时说，新成立的中心，是我国加强人才发展的另一项有意义举措，也是本地精深科技领域最新里程碑。

他指出，政府积极推动以创新为主的经济，通过一系列国家研发计划，建立本地研究和创新生态系统，包括在2020年承诺投入250亿元的研究、创新与企业2025计划。多年不懈努力如今已见成果，除了研发生态系统日渐成熟，也培养不少起步公司，其中投资在起步公司的风险投资额，在2017年至2021年之间增加近半。

不过，王瑞杰强调，人才仍是重中之重，特别是在全球皆在争夺具有专业知识的精深科技人才，因此精深科技人才汇聚中心可以作为协作中心，让新加坡创新机构和伙伴彼此建立联系和分享观点，进一步扩大精深科技社区。

另一方面，新加坡创新机构也和五家生物科技公司合作，推出为期一年的Helix生物科技在职培训计划，希望在2025年可吸引至少100名具有硕士或博士资格的相关科系毕业生参与。