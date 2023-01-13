酒后骑电单车撞车 前主播胡锦伟判监罚款

（早报讯）凌晨酒后骑电单车，在途中撞上停在交通灯前的车子，新传媒前主播胡锦伟被判坐牢一周、罚款7000元和吊销各级驾照三年。

来自马来西亚的胡锦伟（52岁）是本地永久居民，他早前被控两项抵触公路交通法令的控状。

案件星期五（1月13日）过堂时，胡锦伟选择认罪，承认上述两项罪名。

据《联合早报》探悉，他认罪后选择直接入监服刑，有望在农历新年前刑满出狱。

控状显示，胡锦伟于2022年5月13日凌晨12时45分，骑着一辆电单车行驶在禧街（Hill Street）往维多利亚街的道路上，结果途中撞上一辆停在交通灯前的车子。

胡锦伟当时尝试右转，但仍闪避不及，撞上前方车子的右方。

他事后被验出每100毫升呼气中含有76微克的酒精，超出35微克的法定限制。

胡锦伟是马来西亚工艺大学电脑理科教育系荣誉学士。他同时也是资深媒体人，踏足文学、音乐及广播领域。

他先后在新加坡933醉心频道和马来西亚丽的FM988当电台DJ。1999年加入新传媒电视担任新闻主播及时事节目制作人，主持特备纪录片《万变千禧》、早晨新闻资讯节目《早安，您好！》，以及《前线开讲》等。

他在2005年转战杂志界，加入本地第一本中文奢华杂志《风华》，后来担任到副主编一职。他也曾担任杂志《MU/SE》的专案编辑。

胡锦伟在2018年推出第一本个人文集《仿佛若有光》，收录近40篇散文随笔。他目前也是专栏作家，为新传媒8视界撰稿。

根据胡锦伟的社交媒体，他在星期四（12日）还上传了一张他到滨海湾金沙会展中心看展览的照片。