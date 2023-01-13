首个在本地研发和制造的快速抗原检测仪已获卫生科学局批准

文 /
王康威

发布 / 2023年1月13日 8:21 PM

更新 / 2023年1月13日 10:02 PM

Cellbae公司在本地研发和制造新的快速抗原检测仪已获得当局批准，预计将在不久之后面市。左起：公司营运和产品发展总监娜扎达博士、公司研发实验室主任苏俊珲博士、公司联合创办人应仪如教授和诺丽娜。（Cellbae公司提供）
Cellbae公司在本地研发和制造新的快速抗原检测仪已获得当局批准，预计将在不久之后面市。左起：公司营运和产品发展总监娜扎达博士、公司研发实验室主任苏俊珲博士、公司联合创办人应仪如教授和诺丽娜。（Cellbae公司提供）

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（早报讯）首个在本地研发和制造的快速抗原检测仪已获卫生科学局批准，它的灵敏度比同类检测仪高，公司指这将提升本地供应链的韧性。

这个快速抗原检测仪由Cellbae公司研发和生产，公司则由新加坡科技研究局（A*STAR）纳米生物科技实验室的应仪如教授联合创办。检测仪已在大流行病特别采用程序（PSAR）下获得卫生科学局的批准。公司目前正在和零售业者洽谈，希望尽快将检测仪推出市场。

公司营运和产品发展总监娜扎达博士（Nadjad Abdul Rahim）说，公司生产设施目前每天可生产一万个检测仪，之后可增至每天10万个。公司生产设施除了能快速将所研发的检测仪产品化，也能生产关键的试剂，供公司在快速检测仪和分子诊断的研发过程中使用。

检测仪的价格未定，但据悉同目前可在市面上购买到的检测仪相似。虽然在本地生产成本较高，但娜扎达指出疫情期间供应链受到影响，在本地生产检测仪能确保检测仪供应的稳定，提高国家抗疫的韧性。

公司研发实验室主任苏俊珲博士介绍，公司在2021年底开始研究，在去年4月开始展开临床试验。与目前市面上出售的检测仪不同的是，这款名为TEP@RT的检测仪针对冠病病毒的核壳抗原（nucleocapsid antigen），而不是刺突抗原（spike protein），因此灵敏度更高。

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