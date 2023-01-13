淡马锡旗下GenZero 联合领投于气候科技公司CHOOOSE

（早报讯）淡马锡（Temasek）旗下投资公司GenZero联合领投挪威气候科技公司CHOOOSE的1500万美元（1990万新元）集资。

CHOOOSE提供软件平台让企业客户把它们的气候行动与客户体验结合。与淡马锡独资公司GenZero联合领投的是专注在可持续发展领域投资的SOUNDWaves公司。GenZero专注于脱碳方面的投资。

CHOOOSE、GenZero以及SOUNDWaves星期五（1月13日）的联合文告指出，CHOOOSE的现有投资者也参与这一轮集资，包括Shell Ventures和Vinyl Capital。其他现有投资者包括Amadeus IT Group以及Contrarian VC。

文告说：“此轮集资所筹集的资金将支持CHOOOSE扩大软件平台，以支持新领域的企业，并扩大平台上支持的立即可用和前沿的碳解决方案组合——目前包括可持续航空燃料（SAF）、碳清除和经核实的抵消。”

CHOOOSE的合作伙伴包括加拿大航空公司、Booking.com、英国航空公司、Clarksons、Trip.com、Iberia、SAP Concur、西南航空公司、日本航空公司、Freightos和LATAM Cargo等。