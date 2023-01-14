西北社理会为区内弱势孩童提供每年500元现金辅助

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2023年1月14日 11:05 AM

更新 / 2023年1月14日 2:15 PM

副总理兼财政部长黄循财（粉红衣）和西北区市长任梓铭（后排左一），星期六与“小足印儿童照耀前途计划”的受益孩童和他们的家人同游动物园。（谢智扬摄）
副总理兼财政部长黄循财（粉红衣）和西北区市长任梓铭（后排左一），星期六与“小足印儿童照耀前途计划”的受益孩童和他们的家人同游动物园。（谢智扬摄）

字体大小:

（早报讯）西北社区发展理事会推出新的援助项目，为西北社区超过650名弱势家庭的儿童，提供每年500元的现金补助。这项计划预计会持续至少五年，总金额200万元。

通过名为“小足印儿童照耀前途”（Little Steps @ North West，简称小足印计划）的计划，西北社理会将把500元补助金，直接存入受益儿童父母或看护者的银行户头。

也是马西岭—油池集选区议员的副总理兼财政部长黄循财，星期六（1月14日）出席于新加坡夜间动物园举行的推介仪式时说，在这个通货膨胀高涨的时期，小足印计划能起很大的帮助。政府会竭尽所能助新加坡人减缓通胀带来的冲击，但社区也可以尽一分力。

他说，在政府加大社会援助的同时，也应该继续鼓励社区自发的项目，而不是扼杀它们。这样才能强化基层社区网络，让它能持续下去。

居住在西北社区，并获得幼儿培育辅助计划（KidSTART）帮助的儿童，都能自动获得现金补助，无须另外提出申请。

推出小足印计划所需的资金，来自于西北社理会在2021年，通过“西北一起行”义走活动筹得的200万元款项。

西北社区涵盖马西岭—油池集选区、义顺集选区、三巴旺集选区、荷兰—武吉知马集选区和武吉班让区。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

名人贺新岁
谁来报喜
新春好料
别错过!
你的
生肖运程
能吃是福
好料通吃
 
世界大解说
  世界大解说
 
分析时政动态
  分析时政动态
 
今天看什么
  今天看什么