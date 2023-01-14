宏茂桥未来几年逐步翻新 市镇中心将改头换面

（早报讯）宏茂桥将展开一系列翻新工程，接下来市镇中心会改头换面，区内也会新建公园和各类体育设施。居民还可期待迎来更完善的交通网络以及新的组屋项目，让这个历史悠久的市镇继续充满活力。

翻新工程将在未来几年逐步落实。负责宏茂桥集选区事务的李显龙总理星期六（1月14日）在宏茂桥中心中央舞台介绍了翻新计划的重点。

翻新完成后，宏茂桥中心中央舞台一带将种植更多花草树木，也会增建歇脚处。（构想图/宏茂桥市镇理事会提供）

李总理说，宏茂桥市镇中心的翻新工作将在农历新年过后开始，预计耗时12至15个月。到时，从宏茂桥城（AMK Hub）外一直延伸到中央舞台的地方，不仅会种植更多花草树木，也会增建歇脚处、有盖设施和无障碍设施。

宏茂桥1道的游泳池将提升为ActiveSG公园

宏茂桥也是第四批纳入“再创我们的家园”计划的市镇之一。宏茂桥1道的游泳池将提升为ActiveSG公园，这个综合体育设施包括游泳池、健身房、五人制足球场和多功能球场等。

宏茂桥1道未来的综合体育设施构想图。（新加坡体育理事会提供）

交通方面，预计2027年竣工的南北交通廊道（North-South Corridor）让宏茂桥居民能够直达市中心，包含德义站的地铁跨岛线也在兴建中。

此外，政府将在宏茂桥推出更多预购组屋，例如去年8月的Central Weave @ AMK。李总理说，要在宏茂桥这样的成熟市镇兴建大量住宅并非易事，但政府会设法找到合适的选址。

李总理也强调，一个温馨的家园除了须有完善的基础设施，也需要能够互相关怀的居民。

“远亲不如近邻。这些年来，很多居民都变成了好朋友，孩子、孙子成家以后，不少都继续住在宏茂桥。希望大家能够互相扶持，与我的团队齐心协力，一起打造我们美好的市镇。”