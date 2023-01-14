马善高：回理会将继续推动宗教师的专业发展

（早报讯）新加坡回教理事会将继续推动回教宗教师这个领域的专业化发展，加强我国的宗教机构，以及通过注入更多活力和提供更好的职业发展途径，培养更多有志于投身这个领域的年轻人。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期六（1月14日）在脸书贴文时做出以上表示，并鼓励在沙特阿拉伯麦地那和埃及开罗修读回教课程的新加坡学生抓住发展机遇，在学成之后回国加入宗教师的行列。

马善高过去几天在中东访问期间，同这些学生会面。目前有50名新加坡人在麦地那伊斯兰大学求学，而在开罗的200名新加坡学生当中，大多数在爱资哈尔大学攻读各种本科和研究生课程。

他在帖文中说：“这些学生高举新加坡的国旗，在各自的领域有着出色的表现。”

马善高指出，这些学生就算是远离家乡，也会了解新加坡的最新发展，比如刑法第377A条文的废除。“我们对宗教司办公室以及宗教师群体，在这一类负责课题上给予回教社群的关键指导，表达了肯定。”

他也说：“我很高兴这些学生希望成为活跃的公民，并表达出他们想要传授在海外生活期间获得知识与经验的意愿，以造福马来社群和促进新加坡的社会凝聚力与繁荣。”

马善高也说，他鼓励学生抓住本地回教宗教师领域最近几年的改革所带来的机遇，这对我国回教社群和多元种族、多元宗教的新加坡发展至关重要。“我祝愿他们学习顺利，期待着欢迎他们作为宗教师回国效劳。”