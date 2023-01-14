卫生部：本地数据未显示接种二价疫苗后缺血性中风风险会增加

（早报讯）卫生部指出，目前关于二价疫苗的本地数据并未显示接种莫德纳或辉瑞／复必泰二价疫苗后，缺血性中风的风险会增加。

卫生部也说，已观察到二价信使核糖核酸（mRNA）疫苗的安全性与其单价疫苗版本相似。

此外，多项国际研究表明，与未接种疫苗相比，接种更新的二价疫苗可将感染严重疾病和死亡的风险显著降低。

卫生部指出，这显示及时接种冠病疫苗的重要性，因为能降低感染严重冠病的风险，并预防当前和未来的变种毒株。

卫生科学局和冠病疫苗专家团（EC19V）的评估认为，莫德纳和辉瑞／复必泰二价疫苗的益处继续大于风险。专家团继续建议个人接受二价追加疫苗，以保持对严重疾病的高水平保护。

卫生部是针对美国疾病控制与预防中心和食品药品监督管理局早前评估一份报告后，做出上述的看法。

该报告指65岁及以上人在接种辉瑞／复必泰二价疫苗后缺血性中风的风险会增加，但美国当局指报告不太可能反映真实风险。

其中，该报告所发现的情况只出现在一个疫苗安全监察系统，但在美国和他国的其他监察系统和分析中并未观察到或得到验证。

卫生部也指出，美国也未改变其对使用二价mRNA疫苗加强免疫的建议。此外，辉瑞和BioNTech也在一份声明中表示，与之前发布的年长人群缺血性中风发病率相比，他们迄今为止观察到接种二价疫苗后，通报的缺血性中风数量较少。